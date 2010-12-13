Сегодня возле Верховной Рады активисты намерены сжечь проект Жилищного кодекса

Сегодня у стен Верховной Рады общественные активисты намерены провести акцию протеста против принятия во втором чтении проекта Жилищного кодекса, запланированного на середину декабря.

Они хотят сжечь проект в печи, сообщает “Немецкая волна”.

Кроме сжигания проекта Жилищного кодекса, общественные активисты планируют обнародовать манифест против этого кодекса и рассказать обо всех угрозах, которые он представляет для владельцев жилья.

Как сказал один из организаторов акции, активист молодежной организации "Демократический Альянс" Андрей СИДОРЕНКО, наибольшей опасностью нового кодекса является лишение владельцев квартир права выбирать компании, которые будут предоставлять им коммунальные услуги. Написанный на малопонятном гражданам бюрократическим языком Жилищный кодекс, по словам активиста, предоставляет право назначать жителям домов обслуживающие компании, которым для этого будет достаточно опубликовать список домов в любой газете.

Отбор этих компаний, как сообщил А.СИДОРЕНКО, будет происходить по непрозрачным критериям. "Это будет очередной коррупционный механизм. Получить лицензию смогут единицы. Рынок будет закрыт. Будет существовать определенное количество управленческих компаний, которые будут фактически владеть всем жилищно-коммунальным комплексом", - заявил он.

По словам А.СИДОРЕНКО, в Киеве уже зафиксированы случаи, когда застройщики навязывали покупателям квартир в новых домах новосозданные управленческие компании, которые собирали плату за коммунальные услуги в несколько раз выше, чем в среднем по Киеву.

А.СИДОРЕНКО считает, что Жилищный кодекс следует вообще отменить. Вместо этого, по его мнению, необходимо усовершенствовать уже существующие законы, регулирующие деятельность ЖЭКов и их отношения с владельцами жилья.