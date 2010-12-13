Долги предприятий ТКЭ за потребленный газ превысили 2,2 млрд. грн. - «Газ Украины»

По состоянию на 10 декабря 2010 г., долги предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ, без АЭК «Киевэнерго») за потребленный с начала текущего отопительного сезоне природный газ превысили 2,23 млрд. грн., а уровень расчетов составляет 31%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что, по данным оперативного мониторинга, наибольшая задолженность за период с 1 октября 2010 г. накоплена предприятиями ТКЭ Харьковской (318 млн. грн.), Донецкой (311 млн. грн.), Днепропетровской (305 млн. грн.), Запорожской (123 млн. грн.), Луганской (114 млн. грн.), Одесской (113 млн. грн.), Киевской (101 млн. грн.), Львовской (98 млн. грн.), Черниговской (73 млн. грн.), Сумской (64 млн. грн.) Полтавской (62 млн. грн.), Житомирской (53 млн. грн.) областей, а также АР Крым (59 млн. грн.).

За 2009-2010 гг. столичная энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» 778,2 млн. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 83%).

По состоянию на 10 декабря 2010 г., самый низкий уровень расчетов за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ – у предприятий ТКЭ Днепропетровской (20%), Житомирской (23%), Харьковской (24%), Киевской (25%), Ивано-Франковской, Луганской и Ривненской (по 26%), Запорожской (27%), Кировоградской (28%) областей и АР Крым (23%).

Задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона 2009-2010 гг., составляет свыше 1,74 млрд. грн. (уровень оплаты – 83%).

ДК «Газ Украины» обращается к руководителям местных органов власти и предприятий коммунальной теплоэнергетики с просьбой срочно принять необходимые меры для погашения задолженности за потребленный природный газ.

Низкий уровень оплаты за потребленный природный газ осложняет своевременные и полные расчеты НАК «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ, а также надлежащее прохождение нового отопительного сезона 2010-2011 гг.

ДК «Газ Украины» и в дальнейшем будет выделять плановые объемы природного газа на декаду в соответствии с уровнем оплаты предприятиями ТКЭ стоимости газа, потребленного с начала текущего отопительного сезона.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении», ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729, импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.