В Киеве уровень капиталовложений в элитное жилье в ноябре снизился в 2,2 раза

В Киеве уровень капиталовложений в элитную недвижимость (стоимостью от 300 тыс. долл.) в ноябре т.г. снизился в 2,2 раза по сравнению с октябрем т.г. (21,39 млн. долл.) и составил 9,68 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости Park Lane.

Согласно сообщению, доля элитного сегмента в общем количестве сделок в ноябре т.г. составила 5%, что на 3,5% ниже показателей октября (8,5%).

По словам генерального директора АН Park Lane Галины МЕЛЬНИКОВОЙ, в ноябре в элитном сегменте значительная часть сделок купли-продажи была заключена на квартиры от 3-х комнат (от 100 кв. м) стоимостью от 550 тыс. долл. в центральной части Печерского и Шевченковского районов, а также в микрорайоне «Оболонские липки».

«Некоторое проседание показателей капитализации и доли элитного сегмента в общем объеме сделок за ноябрь, по сравнению с октябрем, мы связываем с тем, что в предшествующий период (август-сентябрь) значительно уменьшилось количество предложений по объектам данной ценовой категории, в том числе таких «хитов» элитной категории как квартиры в домах по ул. Ирининская, 5/24, Круглоуниверситетская, 3-5, Крещатик, 27, Грушевского, 9-а», - отметила Г.МЕЛЬНИКОВА.

Напомним, в октябре т.г. уровень капиталовложений в куплю-продажу элитного жилья в Киеве увеличился в 2,5 раза по сравнению с сентябрем и составил 21,39 млн. долл.

Справка УНИАН. АН Park Lan зарегистрировано в Украине в 2006 г. На сегодняшний день функционирует 6 филиалов компании. В АН Park Lane работает 520 риелторов.