Объединение МинЖКХ и Минрегионстроя логично и обоснованно - эксперт

Объединение Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и Министерства регионального развития и строительства в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства является логичным и обоснованным шагом.

Такое мнение высказал корреспонденту УНИАН президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» Алексей ГОНЧАРУК, комментируя реорганизацию Министерства регионального развития и строительства Украины и Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

«Объединение министерств - логичное продолжение линии реформ Президента, и ярко демонстрирует его желание привести аппарат исполнительной власти в состояние, близкое к «дореволюционному» (до 2007-го года они и были объединены). У нас нет информации о глубинных мотивах этой «метаморфозы», но внешне она выглядит более чем обосновано. Проблемы ЖКХ, строительства и регионального развития органично и системно переплетены между собой, а, следовательно, создание для работы над их решением одного органа – достаточно логичное решение. В результате этого объединения мы ожидаем не только повышения эффективности работы над проблемами строительной отрасли, но и качественно нового подхода к смежным проблемам строительства и ЖКХ, в частности, к проблеме строительства городских сетей и коммуникаций», - сказал он.

А.ГОНЧАРУК надеется, что решение о сокращении штатов в министерствах было продиктовано необходимостью упростить бюрократический аппарат органов и избавиться от бесполезных в нём должностей, а не желанием элементарно сэкономить на качестве выполнения этими органами своих функций.

Он отметил, что на процесс реформирования строительной отрасли объединение министерств не может не повлиять, так как само по себе является важной частью этой самой реформы. «При этом, не думаю, что заданный вектор реформы уже существенно изменится», - добавил эксперт.

По мнению А.ГОНЧАРУКА, назначение министром новосозданного министерства Виктора ТИХОНОВА выглядит вполне логичным.

«Это человек хорошо понимающий как региональные проблемы (1998-2006 годы возглавлял Луганский областной совет), так и проблемы строительства (в 2006–2007 годах возглавлял профильный Комитет Верховной рады Украины) и имеющий огромный опыт работы на высоких руководящих постах. Надеемся, что его опыта и профессионализма хватит для принятия правильных решений в этот тяжелый период реформирования, а внимание нового министерства к проблемам простых людей-инвесторов в строительство недвижимости от этого назначения только возрастет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти. В частности, Министерство регионального развития и строительства Украины и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины реорганизовано в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое возглавил вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.