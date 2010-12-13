Кабмин предлагает предусмотреть в бюджете 160,8 млн. грн. на жилье для молодежи

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на государственную программу по обеспечению молодежи жильем 160 млн. 789 тыс. грн., что на 11,6% больше финансирования в 2010 году (144,1 млн. грн.).

Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном в парламент 10 декабря т.г.

Согласно документу, из общего фонда на программу планируется выделить 128 млн. 939 тыс. грн., из специального фонда – 31 млн. 850 тыс. грн.

В частности, на финансовую поддержку Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2011 году предусматривается 6 млн. 450 тыс. грн.

При этом, на программу частичной компенсации процентной ставки кредитов коммерческих банков молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретения жилья в 2011 г. запланировано 103 млн. 339 тыс. грн., а на программу предоставления льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья – 20 млн. грн.

Кроме того, Кабмин предлагает увеличить уставный капитал Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству с дальнейшим использованием на реализацию госпрограммы обеспечения молодежи жильем на 51% (31 млн. грн.) – до 91 млн. 355 тыс. грн.

Справка УНИАН. Фонд содействия молодежному жилищному строительству работает по программе льготного кредитования строительства жилья молодым семьям, а также частичной компенсации кредитной ставки коммерческих банков. Программы фонда реализуются за средства государственного бюджета.

7 июля т.г. Кабмин передал Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в сферу управления Министерства регионального развития и строительства.

9 декабря т.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти. В частности, Министерство регионального развития и строительства Украины и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины реорганизовано в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, которое возглавил вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.