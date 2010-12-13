Кабмин предлагает предусмотреть 107,1 млн. грн. на реформирование ЖКХ

Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на общегосударственную программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства 107 млн. 155,8 тыс. грн., что почти в четыре раза больше финансирования 2010 года (26 млн. 817,1 тыс. грн.).

Об этом говорится в проекте закона №7000 «О Государственном бюджете Украины на 2011 год», внесенном на рассмотрение парламента 10 декабря т.г.

Согласно документу, из общего фонда на данную программу планируется предусмотреть 7 млн. 155,8 тыс. грн., из специального фонда – 100 млн. грн., которые будут направлены на реализацию пилотных проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При этом на подготовку специалистов для жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году запланировано предусмотреть 4 млн. 612,1 тыс. грн., на прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и государственным заказам в сфере строительства и развития жилищно-коммунального хозяйства – 2 млн. 543,7 млн. грн.