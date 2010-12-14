С новым Жилищным кодексом права украинцев будут нарушаться, считают общественные деятели
Председатель ВМОО «Демократический альянс» Василий ГАЦКО заявляет, что граждане Украины должны консолидировано сказать власти, что ее “планы по закрепощению людей” через новый Жилищный кодекс не пройдут.
Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.
«Нас всех лишат возможности распоряжаться нашей собственностью, нашими домами, принудительно загонят в управленческие компании, которые будут принадлежать узкому кругу лиц, приближенных к власти. Управленческие компании будут зарабатывать на нас средства… С введением нового Жилищного кодекса значительно вырастут не только жилищно-коммунальные услуги – отопления, электроэнергия и пр., но и услуги по управлению домами и придомовой территорией» - сказал В.ГАЦКО.
Он сообщил, что управленческие компании, которые должны отвечать квалификационным требованиям, утвержденным Кабинетом министров, а именно: иметь достаточный инвестиционный потенциал и материально-техническую базу, разделят все жилые дома между собой. «Их будет несколько десятков и они располовинят Украину, разделят нас. Соглашения на управление домом, нашей собственностью фактически будут заключаться через СМИ. Исполнитель услуг - управляющая компания публикует предложение к жителям дома в местной газете, что и считается заключенным договором» - сообщил В.ГАЦКО.
По мнению руководителя общественной организации, новый Жилищный кодекс станет инструментом власти, которым украинца смогут выселять из собственного жилья по «мотивам общественной необходимости». «Общественную необходимость, как записано в проекте кодекса, будет определять коррумпированный чиновник и коррумпированный судья. Это станет источником обогащения для них, а для нас – общественной бедой» - считает В.ГАЦКО.
«На сегодняшний день в помещение никто не может зайти без решения суда, даже милиция. В проекте предусматривается, что жилищно-коммунальные инспекторы будут иметь возможность без препятствий попадать к нашим жилищам. До настоящего времени нет соответствующих компенсационных механизмов для тех, чьи дома подлежат реконструкции или сносу...С принятием нового Жилищного кодекса наши права и свободы будут нарушаться» - подсуммировал общественный деятель.