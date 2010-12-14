Предприятия ТКЭ настаивают на включении в проект госбюджета возмещения разницы в тарифах

Предприятия теплокоммунэнерго настаивают на включении в проект государственного бюджета возмещения разницы в тарифах для предприятий теплоэнергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКГ (ВАПИ ЖКГ).

«Мы шокированы: в проекте госбюджета не предусмотрено ни копейки на возмещение разницы в тарифах после повышения с 1 августа текущего года цены на газ. В свое время в Министерстве ЖКХ заявляли о намерениях заложить на возмещение тарифной разницы в проект бюджета-2011 6,5 млрд. грн., при том что, по расчетам того же министерства, на сегодня эта сумма достигла 3,6 млрд. грн.», - сказал президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКГ Сергей БУЛЬБАС.

Он выразил надежду, что возмещение разницы в тарифах предприятиям теплоэнергетики будет обязательно предусмотрено при рассмотрении проекта бюджета во втором чтении.

По его словам, стремительные темпы роста задолженности за потребленный с начала отопительного сезона природный газ (на сегодня задолженность «Газа Украины» достигла свыше 2, 2 млн). требуют безотлагательных и решительных действий со стороны правительства и Верховной Рады.

«Мы надеемся на то, что правительство в ближайшее время, еще до Нового года, прибегнет к экстренным мерам - своим решением предусмотрит выделение из казначейства средств на возмещение разницы в тарифах. Иначе предприятия отрасли ждет настоящий коллапс», - сказал президент ассоциации.

С. БУЛЬБАС также отметил необходимость обстоятельной доработки проекта бюджета. «Проект бюджета не отображает реальных потребностей отрасли. Фактически, без внимания остались целые подотрасли с очень острыми проблемами - теплоэнергетика, жилищное и водопроводно-канализационное хозяйства», - отметил он.

По словам эксперта, проект бюджета 2011 следует рассматривать, сравнивая с расходами прошлых лет и реальными потребностями отрасли. «Можно ли гордиться предусмотренными в проекте бюджета 107 млн. 155,8 тыс. грн.., когда реальна цена коммунальной реформы, по оценкам наших экспертов и неоднократным оценкам Министерства ЖКХ, - 60-80 млрд. грн. Можно ли гордиться 400 млн. грн. на программу «Питьевая вода 2006-2020», если, например, на аналогичную программу по Киеву предусмотрено 7 млрд. 827 грн.? О каком увеличении финансирования отрасли идет речь?», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Кабинет министров Украины внес в парламент проект закона о Государственном бюджете Украины на 2011 год.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация частных инвесторов ЖКГ роздана в 2008 году с целью представительства, отстаивания, защиты экономических и правовых интересов частных инвесторов жилищно-коммунального хозяйства Украины при взаимоотношениях с органами государственной власти. В ассоциацию входят более 20 частных компаний, представляющих услуги по всем направлениям жилищно-коммунального хозяйства – тепло- и водоснабжение, водоотведение, услуги по содержанию домов и придомовых территорий.