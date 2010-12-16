ВР зарегистрировала альтернативный законопроект о градостроительной деятельности

Народный депутат Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС) 15 декабря т.г. зарегистрировал альтернативный правительственному законопроект № 7418-1 «О регулировании градостроительной деятельности».

По мнению автора законопроекта, размещенного на сайте парламента, правительственный вариант документа несет существенные риски, связанные с введением упрощенной системы получения размещения на начало строительства.

Документом предлагается предусмотреть проведение государственной экспертизы проектов градостроительства на государственном и региональном уровне.

«Чрезвычайно опасно, или даже преступно избегать экспертизы на законодательном уровне. Прямой запрет проведения экспертизы в сфере градостроительства, которая реализуется в проекте закона, может привести к непредсказуемым последствиям, техногенным катастрофам, крупным материальным убыткам, человеческим жертвам», - считает автор законопроекта.

При этом Ю.КАРМАЗИН предлагает ввести обязательное страхование объектов строительства, прилегающих домов, сооружений, коммуникаций, которые могут быть подвержены негативному влиянию в период реализации проекта строительства; страхование профессиональной ответственности архитекторов, проектировщиков и строителей, деятельность которых может принести вред третьим лицам в период реализации проекта строительства; страхование заказчиком гражданско-правовой ответственности заказчика (застройщика) за вред, который может быть нанесен имуществу или жизни и здоровью людей во время проектирования, строительства и эксплуатации объекта строительства; а также страхование строительно-монтажных работ на весь период строительства объекта и послепусковых гарантий на весь период гарантийного срока.

Страховщики обязаны создать объединение – строительный страховой пул, который является юридическим лицом и содержится за средства страховщиков.

Страховщики должны проводить страховую экспертизу проектов, инспекцию застрахованности объектов, информирования работников ГАСК в случае выявления нарушений, технологических, технических, противопожарных, экологических несоответствий проекта, принимать участие в принятии объектов в эксплуатацию.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря т.г. Кабинет министров внес в парламент законопроект №7418 «О регулировании градостроительной деятельности».