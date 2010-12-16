В Киеве в ноябре количество сделок по аренде снизилось на 16,5%

В Киеве количество сделок по аренде недвижимости в ноябре т.г. снизилось на 16,5%, по сравнению с октябрем т.г. – до 324.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства недвижимости «Благовест».

Согласно сообщению, в ценовом сегменте до 1 тыс. долл. количество сделок составило 66%, что на 3,1% превышает показатели октября т.г. В эту категорию попало жилье от 1-ой до 4-х комнат. Однокомнатные квартиры занимают долю 35%, двухкомнатные – 30% от общего количества сделок в данной ценовой категории.

При этом сделки в ценовом диапазоне 1-2 тыс. долл. составили 21% от всего рынка аренды за ноябрь, что по сравнению с октябрем, меньше на 6,5%. Сюда вошли однокомнатные квартиры (доля 20%), двух-трехкомнатные (доля 40%), а также многокомнатное жилье.

В ноябре объем сделок в категории 2-3 тыс. долл. превысил показатели октября на 1,2%, составив 6% от всего рынка аренды. В этой категории превалировали двух- и трехкомнатные квартиры в центральных районах столицы.

По данным агентства, доля объектов, за которые арендаторы готовы платить от 3 до 5 тыс. долл. в месяц в ноябре составила 4%. В этой категории 60% занимают офисные помещения, расположенные в Печерском и Шевченковском районах, а также микрорайонах, приближенных к линии метро. Также активность в данной категории проявляют арендаторы частных домов (особняков, коттеджей) на Софиевской Борщаговке, Осокорках. При этом доля квартир в данном сегменте составляет 4% (3-4-комнатные апартаменты премиум-класса площадью 120-180 кв. м в центре Киева).

При этом доля объектов в категории свыше 5 тыс. долл. в общем объеме рынка аренды составила 3%. В эту категорию входят офисные площади в деловом центре столицы, помещения под магазины, рестораны и иные коммерческие составляющие, дома в черте города (Печерский район), загородные объекты в Обуховском районе (Конча-Заспа, Козин), а также эксклюзивные квартиры на Липках и в центральной части Шевченковского района.

Справка УНИАН. Агентство недвижимости «Благовест» было основано в 1993 году. На сегодняшний день в Киеве работает 10 филиалов агентства. Количество сотрудников компании свыше 880 человек.