Возвращение пени за ЖКУ активизирует население «на защиту своих прав и кошельков» - экс-министр ЖКХ

Возвращение пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг активизирует население «на защиту своих прав и кошельков».

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО, комментируя введение с 1 января 2011 года пени за несвоевременную оплату ЖКУ.

«Я прогнозирую, что платежная дисциплина усилится, люди будут платить и стараться не допускать пени. Но я убежден в том, что люди будут с утроенной энергией пытаться защитить себя – добиваться перерасчетов, наказывать ЖЭКи за не предоставленную услугу. Это активизирует людей на защиту своих прав и кошельков», - сказал он.

По мнению эксперта, возвращать пеню следует в комплексе с другими мерами по защите прав потребителей.

«Должны быть адекватные штрафные санкции, перерасчеты, если поставщик услуг не оказал вовремя и качественно услугу. Например, если у нас холодные батареи, должен быть полностью формализован и упрощен механизм перерасчета за не предоставленную услугу по теплоснабжению. Если перебои с водой или отсутствие горячей воды – точно также должен быть перерасчет. Если ЖЭК не убирает снег или не вывез мусор, должна быть колоссальная система штрафов. Нужно восстанавливать взаимную ответственность», - пояснил А.КУЧЕРЕНКО.

По словам эксперта, сегодня ставить в зависимость оплату жилищно-коммунальных услуг и задолженность по заработной плате не имеет смысла.

«В 98 году были массовые долги по зарплате. Сейчас – это спекуляция для коммунистов. Причем тут задолженность по зарплате и неоплата коммунальных услуг? Судитесь со своим работодателем, платите жилищно-коммунальные услуги. Невыплата зарплаты - это же уголовное преступление», - добавил он.

А.КУЧЕРЕНКО считает, что принятие отдельного закона относительно возвращения пени за ЖКУ, а аналогичного положения в проекте Жилищного кодекса, связано с тем, что «перспективы Жилищного кодекса очень туманны».

«У Жилищного кодекса будет нелегкая судьба. А правительству и коммунальщикам эта мера нужна сегодня. Потому и предусмотрительно сделали это одним законом», - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря т.г. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения к статье 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», предусматривающего с 1 января 2011 года начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ.

Законом прекращается действие закона, которым было установлено запрещение на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.

Ранее эксперты отмечали, что пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг была отменена в 90-х годах прошлого столетия, и тогда законом предусматривалось, что эта норма может быть возобновлена в случае, если будут погашены долги гражданам по выплате заработной платы.