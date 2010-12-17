Тихонов считает, что возобновление пени за несвоевременную оплату ЖКУ дисциплинирует потребителей

Вице-премьер-министр Украины – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ убежден, что закон о возобновлении пени за долги за жилищно-коммунальные услуги дисциплинирует недобросовестных потребителей, а также создаст условия для эффективной работы и развития отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

В.ТИХОНОВ заметил, что пенсионерам и гражданам с низким уровнем доходов новый закон “не угрожает”, поскольку они получают жилищные субсидии и платят за потребленные услуги своевременно.

В пресс-службе отметили, что из-за неприменения санкций к населению за не оплату ЖКУ, предприятия отрасли не имеют возможности принимать действенные меры, направленные на уменьшение задолженности населения за потребленные услуги и, в свою очередь, уменьшить собственные долги за потребленные энергоносители.

В пресс-службе также отметили, что принять вышеуказанный закон, как объясняют коммунальщики, вынудила безответственность потребителей, которые на сегодня задолжали более 10,5 млрд. грн. за жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

Законом прекращается действие закона, которым было установлено запрещение на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.