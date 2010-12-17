Штрафы за нарушение строительных норм увеличат

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона “О регулировании градостроительной деятельности”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 246 из 285 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Из Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается изъять статью 791. Этой статьей предусмотрено, что не соблюдение экологических требований во время проектирования, размещения, строительства, реконструкции или принятия в эксплуатацию объектов или сооружений, а также не соблюдение сроков, установленных для каждого этапа строительства природоохранных объектов или сооружений, или сроков принятия их в эксплуатацию влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, на должностные лиц - от 5 до 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, предусмотрено увеличение штрафов за нарушение требований законодательства, государственных строительных норм, стандартов и правил во время строительства, а также за нарушение законодательства во время планирования и застройки территорий и за самовольное строительство.

Планируется совершенствование разрешительной системы в строительстве осуществлять за счет:

уменьшения количества разрешительных и согласительных процедур, сокращения времени их прохождения и перечня необходимых документов;

внедрения в разрешительной системе в строительстве принципов молчаливого согласия, единого окна и организационного единства;

осуществления отдельных видов хозяйственной деятельности без получения документа разрешительного характера на основе декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства;

персонификации ответственности субъектов архитектурной деятельности, постепенного перехода от лицензирования хозяйственной деятельности, связанной с созданием объекта архитектуры, до профессиональной аттестации исполнителей отдельных видов работ.