Эксперт поддерживает введение пени за несвоевременную оплату ЖКУ, а долги по зарплате предлагает взимать через суд

Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ильдар ГАЗИЗУЛИН поддерживает введение пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а долги по зарплате предлагает взыскивать через суд.

Такое мнение эксперт высказал, комментируя принятие сегодня парламентом закона, согласно которому с 1 января 2010 года вводится пеня за несвоевременную оплату ЖКУ.

«Я поддерживаю это нововведение. Это будет стимулировать своевременную оплату услуг», – сказал И.ГАЗИЗУЛИН.

Что касается задолженности по выплате заработной платы, то, отмечает эксперт, она на сегодня осталась только в государственном секторе. «А жилищно-коммунальные услуги предоставляются всем, и даже тем людям, которые не работают или не имеют ничего общего с государством, то есть получают деньги вовремя», – отметил он.

По его мнению, если государство имеет зарплатные долги перед гражданами, то последние должны обращаться в суды с требованием взыскать их с государства.

И.ГАЗИЗУЛИН считает, что долги по зарплате не могут быть причиной для невведения пени за несвоевременную оплату ЖКУ.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря т.г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменения в ст. 2 Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», предусматривающий с 1 января 2011 года начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ.

Данным документом прекращается действие закона, который устанавливал запрет на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и платы за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.

Ранее эксперты отмечали, что пеня за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг была отменена в 90-х годах прошлого века, и тогда законом предусматривалось, что эта норма может быть возобновлена в случае, если будут погашены долги перед гражданами по выплате заработной платы.