ВАЧИ ЖКХ считает необходимым создать орган по взысканию задолженности по ЖКУ

Всеукраинская ассоциация частных инвесторов ЖКХ Украины считает необходимым создание спецподразделения при Государственной исполнительной службе по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Такое мнение УНИАН высказал президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ Украины (ВАЧИ ЖКХ) Сергей БУЛЬБАС, комментируя принятие ВР в первом чтении законопроекта о внесении изменения к статье 2 Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

«Возобновление пени – шаг необходимый, но нужно понимать, что пеня - лишь полумера. Пеня и штрафы не обеспечат своевременную и стопроцентную оплату за коммунальные услуги по ряду причин: судебные инстанции из-за загруженности не в состоянии обработать существующее количество исковых заявлений, процедура взыскания задолженности несовершенна», - сказал он.

С.БУЛЬБАС выразил надежду, что возобновление пени и штрафов активизирует население на своевременную оплату коммунальных услуг, а не на защиту своих прав и кошельков. «Ведь, по нашим данным, реальное количество потребителей, которые задолжали за коммунальные услуги, сегодня достигает 70%», - добавил он.

Президент ВАЧИ ЖКХ считает, что ситуацию по усилению платежной дисциплины нужно решать комплексно: улучшить качество жилищно-коммунальных услуг, предусмотреть жесткие меры к нарушителям платежной дисциплины и законодательные механизмы их реализации, создать при Государственной исполнительной службе специальное подразделение, которое бы целенаправленно занималось только взысканием задолженности.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря т.г. Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения к статье 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», предусматривающего с 1 января 2011 года начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ.

Законом прекращается действие закона, которым было установлено запрещение на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взимание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.