В Киеве повышенный тариф на тепло планируют ввести на месяц позже – с 1 февраля

В Киеве повышенный на 35% тариф на тепло и горячую воду Киевская городская государственная администрация намерена ввести на месяц позже срока, определенного Национальной комиссией регулирования электроэнергетики, т. е. – с февраля 2011 года, а не с января.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель главы КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Он отметил, что повышение составит именно столько, сколько установила НКРЭ – 35%, хотя, по словам А.МАЗУРЧАКА, этот тариф предусматривает лишь повышение тарифа на поставку тепла от центральных тепловых пунктов, но не учитывает подачу тепла по трубам к домам и в самих домах. Городские власти, по его словам, решили не насчитывать соответствующий дополнительный процент к тем 35%, которые установила НКРЭ. Эта разница в тарифах будет покрываться из бюджета города за тот месяц, на который планируется отсрочить введение повышенного тарифа.

«Мы сделаем все, чтобы сделать отсрочку и ввести (новый тариф на тепло – УНИАН) с 1 февраля, на месяц позже. Будет 35%, то есть столько, сколько принял НКРЭ. Остальное мы должны будем покрыть из местного бюджета», - сказал А.МАЗУРЧАК.

На вопрос, должен ли город покрывать разницу в тарифах не только за январь, но и за период, начиная с августа 2010 года, А.МАЗУРЧАК ответил: «Два миллиарда мы покрыли полностью. Это мы покрыли до августа. А с августа - это уже забота государства».

Как объяснил А.МАЗУРЧАК, с августа вступил в силу закон о государственном регуляторе. «А в этом законе о коммунальных услугах написано: кто устанавливает тарифы, тот предусматривает покрытие разницы в тарифах», - отметил А.МАЗУРЧАК.

Что же касается января, то в данном случае мэрия будет покрывать из своего бюджета. «Это уже мы не пустили (тариф – УНИАН), потому: кто виноват – тот и покрывает», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря с. г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики повысила тариф на тепловую энергию с учетом ее транспортировки и поставки для «Киевэнерго», отпускаемую для нужд населения, на 35% с 1 января 2011 года.

В частности, тариф «Киевэнерго» на тепловую энергию для населения с приборами учета с 1 января возрастет на 35%, или на 44,4 грн., до 171,25 грн. за Гкал (без НДС); для населения без приборов учета – также на 35%, или на 43,91 грн., до 125,47 грн. за Гкал (без НДС).

Кроме того, комиссия повысила тариф «Киеэнерго» на тепловую энергию, отпускаемую бюджетным организациям, на 18,8% - до 476,64 грн. за Гкал (без НДС).

Тариф компании на тепловую энергию, поставляемую другим потребителям (промышленные потребители), сохранен на прежнем уровне – 563,46 грн. за Гкал (без НДС).

В новых тарифах компании учтены расходы на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии.

Напомним, что «Киевэнерго» поставляет тепловую энергию для нужд населения в адрес жилищно-эксплуатационных контор, которые, в свою очередь, выставляют бытовым абонентам окончательные счета за потребленное тепло с учетом расходов ЖЭКов на обслуживание внутри домовых сетей.