Снег на улицах Киева будут убирать круглосуточно - поручение Попова

Коммунальные слу жбы Киева должны эффективнее организовать уборку снега на улицах города.

Такое поручение дал коммунальщикам председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщает пресс-служба КГГА.

Также он поручил председателям районных администраций, руководителям профильных управлений и коммунальных предприятий обеспечить круглосуточную уборку территорий от снега и наледи, очистить тротуары, посадочные площадки на остановках городского пассажирского транспорта, лестницы в подземных переходах и станциях метрополитена.

«Ситуация, сложившаяся с уборкой снега в прошлом году, никоим образом не должна повториться. Жизнь и безопасность киевлян и гостей города - вот наша главная забота. Требую от руководителей коммунальных служб города, председателей районных администраций принять все необходимые меры для решения этого вопроса. Соответствующие службы должны дважды в день информировать меня о состоянии дел на улицах города», - отметил А.ПОПОВ.

Также председатель КГГА подчеркнул, что необходимо обязательно оградить опасные места накопления снега и обеспечить своевременную очистку крыш домов от снега и сосулек.