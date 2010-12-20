«Донбассинформсвязьсервис» построит подстанцию НСК «Олимпийский» за 314,5 млн.грн.

ООО «Донбассинформсвязьсервис» (г. Донецк) выиграло тендер госпредприятия «НСК «Олимпийский» на строительство подстанции 110/10 кВ «Олимпийская» для энергоснабжения национальной спортивной арены.

Об этом сказано в официальном сообщении госпредприятия об итогах открытых торгов, обнародованном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, предложение донецкой компании акцептировано 6 декабря и в тот же день стороны заключили соответствующий договор. Стоимость услуг подрядчика по договору составит 314,463 млн грн. (с НДС).

Финансирование строительства будет вестись за счет средств Государственного бюджета. При этом распорядителем средств будет выступать Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению, при том что проект строительства подстанции утверждался на уровне Кабмина с подачи Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года.

Напомним, в ноябре т.г. (распоряжение от 3 ноября №2180-р) Кабмин утвердил проект и титул строительства ПС 110/10 кВ «Олимпийская» с прокладыванием кабельной линии 110 кВ от ПС «Московская». Проект был разработан ООО «Киевская энергетическая строительная компания». Согласно утвержденному проекту, общая сметная стоимость строительства энергообъекта утверждена на уровне 319,427 млн грн. Срок строительства - 15 месяцев.