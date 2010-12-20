Жилищный кодекс может быть принят в первой половине 2011 года – Лысов

Проект Жилищного кодекса в целом может быть принят в первом полугодии 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Игорь ЛЫСОВ сегодня на пресс-конференции.

«Мой прогноз – я думаю, что в первом полугодии мы подадим документ в окончательной редакции», – сказал он.

И.ЛЫСОВ уточнил, что законопроект подан на рассмотрение парламентом во втором чтении.

По его словам, комитет рекомендует направить проект Жилищного кодекса на третье чтение для постатейного рассмотрения спорных положений. «То есть, 10% от закона останется доработать, 90% статей не вызывают споров, они будут зафиксированы как такие, что прошли Верховную Раду», - добавил И. ЛЫСОВ.

Среди значимых положений законопроекта зампредседателя профильного комитета выделил определение порядка создания объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), которые должны быть созданы во всех новых многоквартирных домах. И.ЛЫСОВ уточнил, что в документе прописаны определенные обязательства государства по энергосберегающим мерам, инженерным сетям, местам общего пользования в жилых домах до создания ОСМД.

И.ЛЫСОВ также напомнил, что парламент разморозил запрет на начисление пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом размер пени составляет 0,01% от суммы задолженности.

Он сообщил, что эта норма, которая урегулирована отдельным законом, перейдет в Жилищный кодекс.

Вместе с тем, законопроект не предусматривает отключение от жилищно-коммунальных услуг граждан, имеющих задолженность.

«Это самоуправство того или иного специалиста исполнительной власти, который взял на себя ответственность. То есть, если есть такие сигналы, должна отвечать та структура, которая это сделала, а потом – соответствующий руководитель администрации за свою бездеятельность», - пояснил депутат.

И.ЛЫСОВ также отметил, что все спорные вопросы, возникающие при начислении пени в случае, если гражданам не выплачивают заработную плату, решаются исключительно в судебном порядке.

Относительно отселения граждан из жилья депутат отметил, что законопроект предусматривает такую меру в случае реконструкции устаревшего жилья и для общественных нужд. При этом отселение происходит в добровольном порядке и при выплате компенсации (предоставления другого жилья или денежной компенсации согласно экспертной оценке). В случае, если стороны не достигнут согласия, отселение происходит в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрещении взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

Законом прекращается действие закона, которым было установлено запрещение на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.