Украина будет изучать опыт Грузии в создании системы регистрации прав на недвижимость

С целью развития в Украине действенной системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений Министерство юстиции Украины будет изучать опыт Грузии в указанной сфере, который признан одним из самых эффективных в мире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, договоренности о сотрудничестве были достигнуты в ходе рабочей встречи специалистов Минюста с представителями грузинского Минюста и Национального агентства публичного реестра Грузии сегодня в Киеве.

По словам министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА, встреча была инициирована украинской стороной с целью обмена опытом в вопросах создания системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

В ходе встречи были обсуждены наиболее проблемные вопросы, которые возникают на данном этапе реформирования системы государственной регистрации прав в Украине.

Грузинская сторона презентовала модель системы регистрации недвижимости, которая создана и успешно функционирует в Грузии, начиная с 2004 года и признана одной из самых эффективных и открытых в мире.

По словам министра юстиции, профессиональный обмен в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество позволит оценить опыт обеих стран и выявить преимущества и недостатки имеющихся систем регистрации. Изучение опыта Грузии по развитию эффективной системы регистрации прав на недвижимое имущество позволит также сформировать дальнейшие пути, необходимые для будущего реформирования и развития соответствующих систем государственной регистрации недвижимости в Украине.

Как сообщалось, 16 марта 2010 года в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничений» и других законодательных актов Украины». Законом предусмотрено реформирование системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

В частности, закон предусматривает возложение полномочий по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений на Министерство юстиции, а также создание единой системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений в системе Министерства юстиции.

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество в порядке, определенном данным законом, будет осуществляться в Украине с 1 января 2012 года.