Киевская власть заставит предпринимателей убирать снег вокруг своих МАФов - Попов

Киевская власть примет все меры, чтобы заставить владельцев малых архитектурных форм (МАФов) убирать снег вокруг своих киосков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ сегодня в комментарии журналистам.

Он отметил, что в городе существует проблема с уборкой снега на территориях, прилегающих к малым архитектурным формам и другим торговым объектам.

«По большому счету, именно обладатели этих МАФов, торговых объектов должны это делать. К сожалению, эта система не сработала. Мы составили на сегодняшний день более 400 протоколов на тех, кто не выполняет свои обязательства по уборке прилегающей территории. И административная комиссия будет и протоколы рассматривать, и штрафовать», - заявил А.ПОПОВ.

Он напомнил, что на сегодняшний день штраф за такие нарушения составляет 1,3 тыс. грн., и это должно стимулировать предпринимателей убирать снег.

В то же время, председатель КГГА в целом положительно оценил работу органов власти и коммунальных предприятий, ответственных за уборку снега на улицах столицы.

«По моему мнению, несмотря на то, что обстоятельства действительно были непростые, поскольку двое суток шел снегопад, который превысил двойную норму осадков, я думаю, что в целом мы справились. Откровенно говоря, по сравнению с прошлым годом, даже думаю – неплохо», - сказал А.ПОПОВ.

Председатель КГГА также напомнил, что по его инициативе город дополнительно выделил 4 млн. грн. на премирования коммунальщиков, которые лучше всего будут выполнять свои обязанности в сложных погодных условиях.