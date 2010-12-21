Объем ипотеки жилья в 2011 г. может вернуться на докризисный уровень – эксперт

В Украине объем жилищных ипотечных кредитов в 2011 году может вернуться на докризисный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз журналистам сегодня озвучил исполнительный директор Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА) Павел МАТИЯШ в ходе четвертого ежегодного Construction Industry Forum 2010.

«Рост (рынка ипотеки - УНИАН) будет, но он не будет значительным. Ипотека не удвоится… Я думаю, что он вернется на тот уровень, который был до кризиса», - сказал он.

П.МАТИЯШ уточнил, что до кризиса объем ипотечного кредитования в Украине составил чуть более 100 млрд. грн., сегодня он составляет порядка 86 млрд. грн.

При этом эксперт ожидает в 2011 году снижения процентных ставок по жилищной ипотеке. По прогнозам П.МАТИЯША, средняя эффективная ставка опустится с сегодняшних 18-30% до 16-17% годовых в гривне.

«Если не будет отменено решение Национального банка о кредитовании в иностранной валюте, я думаю, уровень 16-17% будет в следующем году», - сказал он.

По данным исполнительного директора УНИА, сегодня ипотечные кредиты на приобретение жилья выдают около 28 банков.