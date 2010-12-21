В Киеве разморожено строительство на 55% стройплощадок – эксперт

В Киеве разморожено строительство на 55% жилых объектов, замороженных в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил старший консультант по гостиничной и жилой недвижимости консалтинговой компании "Украинская торговая гильдия" ("УТГ") Дмитрий ПИКАЛОВ в ходе четвертого ежегодного форума Construction Industry Forum 2010.

По его словам, на сегодня в Киеве остановлено строительство более 100 объектов жилого строительства, из них в примерно 50 объектах продолжается строительство и продажи, активные продажи ведутся в 20 объектах, и только в 5-6 объектах ежемесячный уровень продаж составляет 5-6 квартир.

Д. ПИКАЛОВ отметил, что ситуация на первичном рынке жилья столицы остается вялой, не наблюдается роста объема предложения квартир.

По данным "УТГ", по состоянию на декабрь т.г. в Киеве в продаже находится 11 тыс. квартир (в августе 2009 г. – около 14 тыс. квартир, в августе 2010 г. – 11,5 тыс. квартир).

При этом эксперт отмечает рост количества сделок на первичном рынке жилья. По его данным, если в 2009 году в одном доме в среднем ежемесячно продавалось около 2,5 квартир, то в течение текущего года – 3,3 квартиры (до кризиса – 5-6 квартир).

Д.ПИКАЛОВ отметил, что из общего объема продаж на первичном рынке жилья 69% квартир приобретаются без кредита или рассрочки, 22% - в рассрочку, 9% - с помощью краткосрочных кредитов.

При этом стоимость 68% квартир, продававшихся в течение текущего года в столице, составляет до 100 тыс. долл., 21% квартир – 100-200 тыс. долл., 11% - более 200 тыс. долл.

