В Черкассах квартплата вырастет вдвое

В Черкассах с нового года вдвое возрастет квартплата, и для каждой многоэтажки она будет отдельная.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, исполком разработал проект новых тарифов для каждого из 1101 домов в Черкассах, которые обслуживают три Службы содержания домов (ССД) - "Мытница", Приднепровского и Сосновского районов.

По словам директора департамента жилищно-коммунального комплекса Черкасского горисполкома Василия СТАРИКОВА, средний тариф по всем трем ССД возрастет в среднем вдвое - с 1,85 грн. за кв. м до 3,92 грн. за кв. м.

В новых тарифах увеличат до 18 количество оплачиваемых услуг. Среди услуг: вывоз и утилизация твердых бытовых и негабаритных отходов, техническое обслуживание лифтов, энергоснабжение для лифтов, освещение мест общего пользования: подвалов, подкачивание воды, уборка придомовых территорий, уборка подвалов, обслуживание дымовентиляционных каналов, обслуживание систем диспетчеризации, текущий ремонт элементов внутридомовых систем, горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотвода, канализации, технических устройств домов и элементов внешнего устройства (в частности, детских и спортивных площадок), техническое обслуживание внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотвода канализации, дератизация, дезинсекция, уборка лестничных клеток, очистка дворовых туалетов, техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления, уборка и вывоз снега, посыпание территории противогололедными смесями, эксплуатация номерных знаков на домах.

По желанию жителей возможно включение некоторых услуг, например обслуживания домофона. Также возможно исключение ряда услуг, в частности - уборки лестничных клеток.

Увеличение тарифов, по словам В.СТАРИКОВА, объясняется тем, что подорожали услуги по вывозу мусора от КП "Черкасская служба чистоты" (на 13 грн. за куб. м), по обслуживанию лифтов - на 20%, по содержанию элеваторных узлов (на 9,17 грн. в месяц) и бойлеров в домах (с 13 до 70 грн. в месяц).

С 22 декабря по 22 января Черкасский горисполком представит новые тарифы жителям всех 1101 домов Черкасс. А у жителей есть 30 дней, чтобы высказать свои замечания по тарифам. По словам В.СТАРИКОВА, после обсуждения и рассмотрения замечаний или предложений тариф будет утвержден на заседании исполкома.