Новая Каховка полностью перешла на индивидуальное отопление квартир

Жители многоквартирных домов города Новая Каховка (Херсонская обл.) полностью перешли на индивидуальное отопление квартир, инвестировав в переоснащение отопительных систем 250 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания коллегии Херсонской облгосадминистрации сообщил мэр Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО.

"Мы эту работу начали 7 лет назад, и сейчас город полностью перешел на автономное отопление жилых домов. 75% из них на газовом отоплении, остальные на электрическом", - сказал он.

По его словам, необходимость перевода квартир на индивидуальное отопление было экономически целесообразным в связи с особенностями географического расположения города.

"Новая Каховка – 12 километров ширину и 38 в длину. Отапливать было тяжело, люди не получали реальную услугу централизованного теплоснабжения, зато платили реальные деньги за нее", - отметил В.КОВАЛЕНКО.

По его словам, внедрение индивидуального отопления проходило при финансовой поддержке из городского бюджета. В частности, за бюджетные средства под особенности индивидуального отопления была адаптирована система электро- и газоснабжения города.