В Жилищном кодексе заложен риск монополии частных управляющих компаний – Кучеренко

В проекте Жилищного кодекса заложены риски замены ЖЭКов по управлению жилым фондом на монополию частных управляющий компаний.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Есть лоббистское движение со стороны управленческих компаний, которые заложили в проект Жилищного кодекса очень опасные моменты, которые касаются нашей обязанности за год отдаться той или иной управляющей компании. Есть огромный риск, что коммунальный ЖЭК будет заменен монополией частных компаний», - сказал он.

Эксперт добавил, что поддерживая создание управляющих компаний, необходимо защитить права потребителей жилищно-коммунальных услуг.

Оценивая проект Жилищного кодекса, А.КУЧЕРЕНКО отметил, что в документе появилась масса норм, внесенная определенными лоббистскими группами. В частности, застройщики внесли спорную норму об отселении жителей «хрущевок» при реконструкции кварталов устаревшей застройки.

При этом он пояснил, что возможность изъятия квартиры за долги по оплате жилищно-коммунальных услуг предусмотрена не в проекте Жилищного кодекса, а в Гражданском кодексе.

«Что касается имущественной ответственности, то это не норма Жилищного кодекса, это Гражданский кодекс. И именно поэтому мы утверждаем: Жилищный кодекс не нужен. Есть Гражданский кодекс, который является основой, и законы о жилищно-коммунальных услугах, об ОСМД, о теплоснабжении, водоснабжении, социальное жилье. Нужно над ними работать», - считает эксперт.

При этом А.КУЧЕРЕНКО добавил, что при наличии каких-либо имущественных обязательств взыскание может быть направлено на любое имущество, в том числе, квартиру.

«Именно поэтому нужно быть очень аккуратным в отношениях с коммунальщиками», - подчеркнул он.