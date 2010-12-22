Введение пени не скажется на финансовом состоянии потребителей ЖКУ – эксперт

Введение пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг не скажется на финансовом состоянии потребителей услуг.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ (ВАЧИ ЖКХ) Сергей БУЛЬБАС.

«К примеру, если человек имеет задолженность в 1 тыс. грн., 0,01% - это 10 коп. 30 копеек в день – это 3 гривны, это те пени и штрафы на 1 тыс. грн., которые могут насчитать. Они могут как-то повлиять на финансовое состояние потребителей? Нет, несомненно», - пояснил он.

С.БУЛЬБАС отметил, что ассоциация выступает за непопулярную меру – ужесточение платежной дисциплины.

«Все эти рассказы о том, что население платит 102-103% - это не больше чем сказки. Я внимательно изучал те цифры, которые озвучивает Госкомстат – нет этого… Говорить о том, что у нас своевременно платят за услуги ЖКХ, я бы не стал, это не правда, это миф», - добавил президент ассоциации.

Он уточнил, что в среднем по Украине население платит за коммунальные услуги с опозданием в 5 месяцев с момента начисления суммы, без учета погашения старой задолженности.

По его данным, на сегодня задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет порядка 10,5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взыскания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги».

Законом прекращается действие закона, которым был установлен запрет на начисление пени за несвоевременное внесение квартплаты и плату за жилищно-коммунальные услуги.

В принятом законе предусмотрено, что начисление и взыскание пени за несвоевременное внесение платы за ЖКУ осуществляется на сумму задолженности, которая образовалась с 1 января 2011 года.