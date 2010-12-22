Инвесторы «Троещинских Липок» считают незаконными требования застройщика о доплате

Инвесторы «Троещинских Липок» считают незаконными требования коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ», являющегося заказчиком строительства жилых домов №5 и №6 по ул. Лаврухина, доплатить за уже проинвестированное в 2004-2005 годах жилье.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили члены инициативной группы инвесторов строительства домов.

В частности, как сообщила инвестор Валентина КОШЕЛЕВА, на сегодняшний день строительные работы в указанных домах уже полностью завершены, однако коммунальное предприятие требует от инвесторов уплаты дополнительных средств в связи с существенными отклонениями фактически построенного жилья от проектов, по которым жилая площадь реализовывалась будущим жильцам 5 лет назад. При этом по актам обследования БТИ эти отклонения по отдельным квартирам колеблются от 60 кв. см до 9 кв. м. Такие отклонения зафиксированы преимущественно в однокомнатных квартирах.

«Нас заставляют выкупить эту площадь по цене 7,99 тыс. грн. за метр. И уплатить мы должны в 10-дневный срок с момента ввода жилья в эксплуатацию»,- сказала В. КОШЕЛЕВА, отметив при этом, что в случае неуплаты требуемых средств застройщик оставляет за собой право насчитывать пеню или в целом в случае неуплаты в течение 30 дней расторгнуть договор с компенсацией инвестору той суммы, которую он внес при заключении договора в 2004-2005 годах.

Как уточнила член инициативной группы Анна ДЕЙНЕКО, данные требования КП выдвигает к 40% инвесторов указанных домов, при этом размеры доплат колеблются от 2 до 150 тыс. грн.

Адвокат Олег РЯБЧИНСКИЙ, представляющий интересы инвесторов, отметил, что требования КП необоснованны, поскольку решениями Деснянского районного суда, вынесенными в 2007 году, подтверждено, что каждый инвестор на 100% оплатил строительство своей квартиры и имеет право на получение ее в собственность после завершения строительства. При этом решением Киевского городского совета в апреле 2010 года, которым права заказчика строительства передавались предприятию «Житлоинвестбуд-УКБ», определялось, что источником финансирования достройки домов будут являться средства, которые через суд будут взысканы с прежних застройщиков ООО «Смартек Системс» и ООО «Планета Земля», а также средства фонда развития бюджета столицы.

«Возникает вопрос: почему заказчик, который получил эти квартиры с 60-70% степенью готовности, достроив собственными силами 30%, требует 100% оплаты сверхпроектной площади этих квартир? Я считаю, что это абсолютно безосновательно и противоправно. По этим вопросам мы готовим обращение в прокуратуру города Киева. Мы обратились в Секретариат Президента Украины (Администрацию Президента - УНИАН), чтобы он вмешался в эту проблемную ситуацию», - сказал адвокат.

Справка УНИАН. Строящийся жилой комплекс «Троещина» («Троещинские Липки») на северо-востоке Киева расположен на участке 61 тыс. кв. м, ограниченном улицами Николая Лаврухина, Градинской, Радунской и Оноре де Бальзака. По проекту должен состоять их двух 2-секционных жилых зданий: 1) 24-этажного двухсекционного: совокупная жилая площадь квартир — 17,6 тыс. кв. м, 230 квартир (69 однокомнатных, 69 двухкомнатных, 92 трёхкомнатных); 2) 20-22-этажного двухсекционного: жилая площадь — 14,1 тыс. кв. м, 160 квартир (80 двухкомнатных, 80 трёхкомнатных).

Общие площади квартир в жилом комплексе «Троещина» — 46,69-102,97 кв. м.