Кучук назначен заместителем председателя КГГА

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ подписал распоряжение о назначении Михаила КУЧУКА заместителем председателя КГГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, М.КУЧУК будет заниматься сферой капитального строительства, градостроения и архитектуры и жилищного обеспечения.

*** М.КУЧУК окончил Одесский институт народного хозяйства (экономист) и Одесский инженерно-технический институт (инженер-строитель). До последнего назначения занимал должность заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов. В соответствии с распределением обязанностей, обеспечивал выполнение решений Одесского городского совета и его исполнительного комитета по вопросам градостроения, комплексной застройкой, жилищно-гражданского, промышленного, энергетического и капитального строительства и пр. Осуществлял контроль над распределением жилья и состоянием противооползневых и берегозащитных сооружений, контролировал архитектурно-художественное оформлением города и другие вопросы.