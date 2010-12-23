ВР внесла изменения в бюджет-2010 относительно расходов Минрегионстроя

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» относительно расходов Минрегионстроя.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие данного закона проголосовали 248 народных депутатов из 276, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается увеличение расходов по общему фонду государственного бюджета на оплату труда работников Министерства регионального развития и строительства Украины на сумму 450,0 тыс. гривен за счет других расходов для обеспечения их достаточного уровня оплаты труда в соответствии с Законом Украины «О государственной службе» и на стимулирование лучших специалистов за своевременное, профессиональное и качественное выполнение служебных задач.

