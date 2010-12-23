Вертолетную площадку для Президента обещают достроить к марту

Компания «Основа» в марте 2011 года планирует завершить строительство вертолетной площадки для Президента Украины на Парковой дороге в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня сообщил основатель компании «Основа» Юрий КАРПЕНКО.

«В марте мы должны закончить полностью всю конструктивную часть», - сказал он.

По оценкам гендиректора компании, предварительная стоимость строительства составляет 50-60 млн. грн. Инвестором строительства является компания «Амадеус».

По его словам, компания начала строительные работы на площадке в октябре этого года.

Ю.КАРПЕНКО отметил, что решение о строительстве площадки было принято в связи с тем, что на склоне начал развиваться оползень.

Гендиректор компании уточнил, что проект предусматривает строительство площадки, высота которой составит 11 метров, помещения под площадкой будут использованы для размещения ТП, диспетчерского пункта, пункта охраны и т.д. При этом планируется строительство эстакады для съезда на ул. Грушевского.

Ю.КАРПЕНКО отметил, что площадка одновременно сможет принимать два вертолета на посадку и взлет и один вертолет – на стоянку.

Он добавил, что компания имеет опыт в реализации инфраструктурных проектов, в частности, была субподрядчиком по строительству развязок по ул. Телиги и Севастопольской площади в Киеве, а также по строительству подземного перехода возле метро «Крещатик».

Гендиректор компании сообщил, что в Киеве, кроме строящейся, есть еще одна вертолетная площадка в Центре сердца.

Он уточнил, что компания занимается проектированием и строительством площадки. Проект вертолетной площадки разработан архитектором Сергеем Степановым.

Как сообщал УНИАН, 29 октября т.г. глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЕВОЧКИН высказал мнение, что, учитывая количество проблем, которые создаются вследствие перемещения автомобильного кортежа Президента, вероятнее принять решение об использовании вертолета.

Он сообщил, что площадка, которая сейчас строится в центре Киева вблизи Парковой аллеи, рассматривается как один из вариантов для посадок вертолета главы государства. “Поскольку посадки воздушных судов в центре города всегда являются проблемой”, - объяснил он, добавив, что как вариант также изучается возможность посадки вертолетов на крышах зданий Администрации Президента и Кабинета министров.

Справка УНИАН. Украинская проектно-строительная компания «Основа» и французская компания SOLETANCHE BACHY (входит в группу Vinci) являются учредителями украинско-французского предприятия «Основа-Солсиф», которая в качестве генподрядчика и подрядчика занимается выполнением полного комплекса работ по строительству промышленных сооружений, коммерческой и жилой недвижимости. В СП «Основа-Солсиф» доля компании «Основа» составляет 30%, SOLETANCHE BACHY – 70%.

