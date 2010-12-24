«Киевгорстрой» намерен в январе-феврале сдать дом для пострадавших от «Элита-Центра»

Акционерное общество «Холдинговая компания «Киевгорстрой» намерена в январе-феврале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Правды, 5 для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

Об этом сообщил президент ХК «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА в ходе интернет-конференции.

«Первый дом по проспекту Правды, 5 будет сдан в эксплуатацию в январе-феврале 2011 года. «Киевгорстрой» передаст 25% квартир в этом доме, как это предусмотрено договором, заказчику – КП «Киевское инвестиционное агентство», – сказал он.

Напомним, строительство жилого дома началось в первом квартале 2009 года.

Как сообщал УНИАН, ранее «Киевгорстрой» планировал ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Правды, 5 до конца 2010 года.

В августе 2009 года «Киевгорстрой» передал 31 квартиру коммунальному предприятию «Киевское инвестиционное агентство» общей площадью 2 тыс. 376 кв. м на земельном участке по проспекту Правды, 5 для обеспечения жильем пострадавших граждан от деятельности группы строительных компаний «Элита-Центр». Из них 5 однокомнатных квартир площадью 41 кв. м, 15 двухкомнатных квартир площадью 62-73 кв. м, 11 трехкомнатных квартир площадью 90-93 кв. м.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежали киевской территориальной общине и находились в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.