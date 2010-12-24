КГГА в феврале объявит инвестконкурсы по реконструкции и строительству 19 объектов

Киевская городская государственная администрация намерена в феврале следующего года объявить инвестиционные конкурсы по реконструкции и новому строительству 19 объектов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в мэрии.

По его словам, после полуторагодичного перерыва возобновила свою работу комиссия при КГГА по привлечению инвесторов. На первом своем заседании члены комиссии пересмотрели все имеющиеся материалы по проведенной работе, в результате чего была выявлена информация по около 130 инвестиционным конкурсам, из которых, как отметил Р.КРАМАРЕНКО, 92 не реализуются. Из этих 92-х: 41 конкурс состоялся, но нет заключенных договоров с инвесторами, 51 – тот, который был заключен «впрок», но никакой деятельности по их реализации не ведется.

Представитель КГГА сообщил, что мэрия хочет разорвать заключенные договора, по которым не ведутся работы уже на протяжении одного-двух лет, и по этим объектам будут объявлены новые инвестиционные конкурсы. На сегодня определены первые 19 объектов, которые не реализуются. «Нами были рассмотрены и выбраны на объявление инвестиционных конкурсов 19 объектов всего из ранее реализованных (на инвестконкурсах – УНИАН). 13 – это объекты реконструкции и 6 – новое строительство. Это и нежилые здания, и готовые земельные площадки, на которые мы теперь готовы рассматривать предложения инвесторов», - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Он сообщил, что сейчас при Главном управлении архитектуры и строительства работает комиссия, которая готовит ограничения для инвесторов по высотности зданий, по красным линиям и техническим условиям.

Р.КРАМАРЕНКО отметил, что общая сумма инвестиций в эти 19 проектов ожидается в размере 1 млрд. грн., а в городской бюджет от указанной суммы поступления составят минимум 5%, то есть около 50 млн. грн.