В Киеве вводятся новые бланки для уплаты за жилищно-коммунальные услуги

В Киеве коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр», которое осуществляет изготовление счетов на уплату за жилищно-коммунальные услуги, вводит в обращение новый бланк такого счета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как отмечают в ГИВЦ, изменение бланков произошло в связи со вступлением в силу с 1 января 2011 года Закона Украины «О защите персональных данных».

Согласно закону, фамилия и инициалы потребителя – это информация персонального характера. В новых бланках счета на уплату за жилищно-коммунальные услуги печатание фамилии и инициалов потребителя не предусмотрено. Однако в новой квитанции, в левой и правой отрывной ее части, предусмотрено место, возле которого в левой части счета есть надпись "П.І.Б.", а в правой – надпись "П.І.Б. и подпись". Потребителям рекомендуется в указанном месте, возле которого есть надпись "П.І.Б." и "П.І.Б. и подпись", вписать фамилию и инициалы шариковой ручкой с синей или черной пастой.