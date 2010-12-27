Азаров рассчитывает в 2011 г. вывести строительный комплекс на докризисный уровень

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает в 2011 г. вывести работу строительного комплекса Украины на докризисный уровен. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал на пресс-конференции для центральных и региональных средств массовой информации.

«После падения, которое было в 2008-2009 гг., поднять строительный комплекс, было наиболее тяжелой задачей. В 1,6 раза (в 2010 г. - УНИАН) выросло введение жилья, но в целом я не удовлетворен тем, что нам в течение 2010 г. не удалось еще вывести наш строительный комплекс на докризисный уровень . Я думаю, что мы с этой задачей справимся в 2011 г. Проблемы там серьезные, и вот этих 9 месяцев не хватило для того, чтобы вытащить его из такой глубокой пропасти, в которой он оказался. Но основу для того, чтобы в 2011 г. мы вышли не только на докризисный уровень, но и дали хорошие темпы, мы создали уже», - сказал глава правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, это касается условий, созданных в области кредитования строительного комплекса, а также условий, созданных в области роста депозитов населения. «Наши люди на 53 млрд. приростили депозиты в отделениях банков», - отметил он.