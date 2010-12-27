В 2011 году будут завершены все объекты строительства к Евро-2012 - премьер

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует, что в 2011 году будут завершены все объекты строительства к Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Уже ни у кого нет сомнения, что в 2011 году будут завершены абсолютно все объекты, которые мы планируем подготовить к Евро», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что это касается как строительства аэропортов, так и дорог.

Премьер-министр отметил, что в течение 2010 года было ликвидировано отставание в строительстве всех объектов к Евро-2012.

В тоже время Н.АЗАРОВ еще раз обратил внимание на то, что в течение двух лет, предшествовавших работе его правительства, в подготовке к Евро-2012 практически ничего не было сделано. «Когда мы первый раз посмотрели, в каком состоянии находятся стройки, особенно злосчастный Львов, то первое желание было поотрывать головы всем тем, кто занимался этой темой», - подчеркнул глава правительства.