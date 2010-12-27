Предприятия ТКЭ рассчитались за газ на 38%

По состоянию на 23 декабря текущего года предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в среднем рассчитались за потребленный в период отопительного сезона 2010-2011 гг. газ на 38%.

Об этом заявил первый заместитель министра регионального развития и строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе селекторного совещания с регионами, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его данным, в нынешнем отопительном сезоне предприятия ТКЭ потребили природного газа на сумму 4 365,4 млн. грн., оплатили – 1 660,0 млн. грн.

При этом самые низкие показатели расчетов зафиксированы у предприятий Волынской (19%), Днепропетровской (27%) областей, АР Крым (29%), Ивано-Франковской (29%) и Закарпатской (31%) областей.

Задолженность предприятий ТКЭ за потребленный в отопительном сезоне 2010-2011 газ составляет 2705,4 млн. грн.