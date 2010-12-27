Долги регионов по разнице в тарифах на тепло компенсируют из госбюджета - Хиврич

Задолженность местных органов власти по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения за четвертый квартал 2010 года в размере 2,4 млн. грн. будет компенсирована из государственного бюджета.

Об этом заявил первый заместитель министра регионального развития и строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе селекторного совещания с регионами, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

Он напомнил, что 24 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" относительно дополнительных источников финансирования субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

Целью принятия документа является определение в законе "О Государственном бюджете Украины на 2010 год" расходов на финансирование погашения задолженности местных бюджетов по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения для обеспечения источников погашения задолженности предприятий теплоснабжения за потребленный природный газ.

Ю.ХИВРИЧ отметил, что реализация законопроекта предусматривает выделение из госбюджета 2,4 млн. грн., что позволит значительно улучшить ситуацию с расчетами за потребленный природный газ.

Первый замминистра уточнил, что задолженность будет погашаться в январе-феврале 2011 года.