Хиврич: субсидии на ЖКУ по упрощенному порядку назначены 1,454 млн. семей

По состоянию на 24 декабря текущего года в Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по упрощенному порядку назначены 1 млн. 454 тыс. семей.

Об этом заявил первый заместитель министра регионального развития и строительства и жилищно-коммунального хозяйства Юрий ХИВРИЧ в ходе селекторного совещания с регионами, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По его словам, на 24 декабря т.г. субсидии на оплату ЖКУ назначены 76,3% от обратившихся за предоставлением субсидий семей.