МинЖКХ освоило 400 млн. грн. на реформирование коммунального хозяйства

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в текущем году освоило порядка 400 млн. грн. из 540 млн. грн., предусмотренных из стабилизационного фонда государственного бюджета на реформирование отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

По его словам, из освоенных средств около 150 млн. грн. было израсходовано на реконструкцию жилого фонда (ремонт жилых домов, лифтов), около 40 млн. грн. – на объекты водоснабжения, около 60 млн. грн. – на объекты теплоснабжения.

В частности, в текущем году были проведены ремонтные работы на 1760 объектах жилого фонда, 25 котельных, установлено более 65 единиц теплогенерирующего оборудования.

При этом в водопроводно-канализационном хозяйстве отремонтировано 54 насосных станции, 14 очистных сооружений, 6 водозаборов, 56 станций водоочистки.

В.ШАПОВАЛЕНКО отметил, что на 2011 год на реформирование жилищно-коммунального хозяйства в государственном бюджете предусмотрено около 400 млн. грн. на программу «Питьевая вода Украины», 100 млн. грн. – на реализацию пилотных проектов, направленных на реконструкцию жилых домов, внедрение энергосберегающих технологий на объектах тепло- и водоснабжения, а также 1 млрд. грн. государственных гарантий под привлечение кредитных ресурсов.