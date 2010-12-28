Генплан Киева предусматривает перепрофилирование 30% промзон

Генеральным планом развития Киева до 2025 года предусматривается перепрофилирование 30% территорий промышленных зон под другие функции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник КО «Институт генерального плана Киева» Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, в столице площадь промышленных и коммунально-складских зон составляет 9,5 тыс. га, промышленных территорий – 6,5 тыс. га.

«Мы планируем приблизительно 30% этих территорий перепрофилировать под другие функциональные потребности – либо под жилищное строительство, либо под офисное строительство, либо под развлекательные комплексы», - сказал он.

При этом С.БРОНЕВИЦКИЙ уточнил, что 500 предприятий из 8 тыс. промышленных предприятий столицы ведут свою деятельность неэффективно.

«Поэтому мы предусматриваем модернизацию этих предприятий до 2025 года и в основном развитие научноемких технологий», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, заказчиком нового генерального плана Киева до 2025 года выступает Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроительства и архитектуры». Стоимость разработки генплана столицы составляет 23,4 млн. грн.