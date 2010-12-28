Повышение тарифа на тепло для киевлян связано с ростом цены на газ - МинЖКХ

Повышение с 1 января 2011 года тарифа на тепловую энергию для киевлян на 35% связано исключительно с учетом возросших расходов на газовую составляющую в производстве тепла.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на брифинге высказал заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий ШАПОВАЛЕНКО.

«В этом решении нет ничего такого, чтобы вызывало недоразумения», - сказал он.

В.ШАПОВАЛЕНКО напомнил, что с 1 августа повышена цена на природный газ на 50% для предприятий теплоэнергетики, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение населения.

«В данном случае решение о повышении тарифов на теплообеспечение Национальная комиссия регулирования электроэнергетики принимала только с учетом себестоимости расходов на газовую составляющую»

Замминистра отметил, что повышение цен на энергоносители – общемировая тенденция. По расчетам специалистов, в ближайшие 10 лет ожидается четырехкратное повышение цен на энергоносители.

В.ШАПОВАЛЕНКО напомнил, что для малоимущих слоев населения создан механизм субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф на тепловую энергию с учетом ее транспортировки и поставки для «Киевэнерго», отпускаемую для нужд населения, на 35% с 1 января 2011 года.