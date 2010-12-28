Депутат просит генпрокурора проверить стоимость реконструкции «Олимпийского»

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виктор ШВЕЦ обратился к генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с просьбой проверить обоснованность увеличения сметной стоимости реконструкции НСК «Олимпийский» в городе Киеве с 2,144 млрд. грн. до 4,5 млрд. грн и при наличии оснований возбудить уголовное дело и привлечь виновных к ответственности.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении В.ШВЕЦА к В.ПШОНКЕ.

“27 декабря 2010 года в средствах массовой информации была распространена информация о необходимости расследования причин необоснованного увеличения стоимости реконструкции НСК «Олимпийский» в городе Киеве с 2,144 млрд. грн. до 4,5 млрд. грн. и о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц, которые имеют отношение к реконструкции НСК «Олимпийский»”, - говорится в обращении.

В.ШВЕЦ напомнил, что “за последние почти пятнадцать лет строительство или реконструкция стадионов происходили во многих европейских странах. Наиболее показательной по сравнению с НСК «Олимпийский» является реконструкция стадиона «Олимпия» в Берлине. Он был реконструирован к чемпионату мира по футболу 2006 года. Указанный стадион, также как и киевский, получил статус пятизвездочного стадиона”.

Председатель комитета ВР отметил, что “автором проекта реконструкции как берлинского стадиона «Олимпия», так и киевского НСК «Олимпийский» является одна и та же немецкая компания GМР Arhitekten”. “Киевский стадион в результате реконструкции будет иметь 68000 мест, а берлинский стадион «Олимпия» рассчитан на 74000 зрителей. Реконструкция берлинского стадиона «Олимпия» обошлась в 242 млн. евро, причем 31 млн. евро из этой суммы был потрачен на освещение и мультимедийное оборудование”, - отметил депутат.

Он подчеркнул, что “смета реконструкции НСК «Олимпийский» значительно превышает смету реконструкции берлинского стадиона «Олимпия», несмотря на то, что он должен вмещать на 6000 зрителей меньше, а также то, что берлинский стадион «Олимпия» был построен к Олимпийским играм еще в 1936 году”.

«Государственной программой подготовки и проведения в Украине Евро-2012», утвержденной Кабинетом министров Украины 14 апреля 2010 года, прогнозированная цена реконструкции НСК «Олимпийский» - 3 млрд. 266 млн. грн., или 314 млн. евро. Такая стоимость реконструкции киевского стадиона основывается на государственной экспертизе, проведенной ГП «Укргосстройэкспертиза», о чем сообщил председатель Национального агентства по Евро-2012 Владимир КОВАЛЕВСКИЙ. Вместе с тем, распоряжением Кабинета министров Украины №1586-р от 28 июля 2010 года была увеличена сметная стоимость реконструкции существующих и строительства новых объектов НСК «Олимпийский» на 42%, то есть с 2 млрд. 144 млн. 727 грн. до 3 млрд. 597 млн. грн.”, - говорится в обращении к генеральному прокурору.

В документе подчеркивается, что “13 августа 2010 года через украинские средства массовой информации была обнародована информация, что смета реконструкции НСК «Олимпийский» увеличивается еще, то есть до 4,2 млрд. грн., в дальнейшем расходы на реконструкцию были увеличены до 4,5 млрд. грн.”

“Таким образом, сметная стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» за период смены правительств в Украине возросла с 2144000000 грн. до 4500000000 грн., и такая сметная стоимость реконструкции НСК «Олимпийской» значительно превышает реконструкцию стадиона «Олимпия» в Берлине, который приблизительно аналогичен НСК «Олимпийский»”, - отмечает в обращении В.ШВЕЦ в добавляет: “На основании изложенного и руководствуясь ст. 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины» прошу проверить обоснованность увеличения сметной стоимости реконструкции НСК «Олимпийский» в городе Киеве с 2144000000 грн. до 4500000000 грн. и при наличии оснований возбудить уголовное дело и привлечь виновных к ответственности”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 27 декабря, бывший премьер-министр, лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заявила о намерении обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием провести расследование фактов нецелевого использования бюджетных средств в связи с необоснованным увеличением объемов финансирования строительства Национального спортивного комплекса "Олимпийский". Экс-глава правительства напомнила, что во времена ее премьерства строительство этого объекта оценивалось в значительно меньшие расходы. "Наше правительство строило НСК "Олимпийский" за 2 млрд. 144 млн. грн. Сейчас смета, которая изменена правительством, составляет 4,5 млрд. грн. Я хочу спросить: куда лишних 2 миллиарда гривен направляют, если точно известно, что на НСК "Олимпийский" такие деньги не нужны?", - аргументировала она. Ю.ТИМОШЕНКО не исключила, что таким образом бюджетные средства "отмываются" частными структурами через оффшорные счета. "Это расходы, которые через оффшоры на Кипре сегодня отмываются на частные счета высших чиновников Президента ЯНУКОВИЧА. И все это делается у нас на глазах", - подчеркнула лидер партии "Батькивщина".