Колесников: «Олимпийский» не должен стоить дешевле стадиона в Варшаве

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве не должен стоить дешевле аналогичного стадиона в Варшаве.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Донецке после участия в заседании областного оргкомитета по подготовке региона к предстоящему финальному туру чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

«Почему стадион в Варшаве на 50 тысяч зрителей обошелся в 635 млн. долларов, и почему стадион «Олимпийский» на 70 тысяч зрителей должен стоить дешевле?», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, подчеркнув, что стоимость строительства киевского стадиона сегодня в объеме 4,5 млрд. грн. обоснована.

Он отбросил обвинения, связанные с якобы неоправданным увеличением стоимости реконструкции НСК «Олимпийский» до 4,5 млрд. грн. и о возможных злоупотреблениях со стороны должностных лиц, которые имеют отношение к реконструкции стадиона.

Б.КОЛЕСНИКОВ напомнил, что предыдущее правительство тоже меняло стоимость строительства этого стадиона, увеличивая ее вдвое. К тому же, по его мнению, нужно учитывать, какой был курс доллара по отношению к национальной валюте на то время.

«У меня тогда вопрос к предыдущему правительству: «Как вы можете закладывать сначала 1 млрд. 200 (тыс. грн.), потом 2 млрд. 500 (тыс. грн.)?». И это при курсе (доллара к гривне) 4,86. Если вы разделите, то примерно вы получите ту же сумму, о которой мы говорим, потому что 90% расхода напрямую связано с курсом», - объяснил вице-премьер-министр.

Он также обосновал, почему сегодня называется сумма строительства в размере 4,5 млрд. грн. По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, в этой сумме - 4,5 млрд. грн. - заложено много сопутствующих необходимых и важных расходов.

«Здесь расходов на 1,5 млрд. грн., которые со стадионом напрямую не связаны – это просто Киев получит новую подстанцию, которая обеспечит весь центр Киева электроэнергией, Киев получил на 100 млн. грн. новый коллектор. Также в стоимость работ по стадиону включены полностью весь снос восточной трибуны, все, что тонуло в трущобах на той стороне, все эти тренировочные залы, которые были построены стихийно в 60-70-х годах. Киев получит новую эстакаду, новый парк по сути дела на восточном берегу. Это можно вычесть из (стоимости) стадиона и мы сможем вернуться к 2,5 млрд. грн. только при курсе (гривны к доллару) 8, а не 4,8», - рассказал вице-премьер-министр.

Поэтому он порекомендовал своим оппонентам, которые говорят о коррупции и преступлениях, связанных якобы с реконструкцией стадиона, вспомнить Уголовный кодекс, который предусматривает ответственность за клевету, за дачу ложных сообщений о преступлениях.

«А что касается заявлений о преступлении, то все, кто хочет заявлять о преступлении, должен внимательно изучить опыт Бориса Владимировича ПИНЧУКА и Геннадия Геннадиевича МОСКАЛЯ, а статья называется – заведомо ложное сообщение о преступлении», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ, вспомнив, что сам по ложному обвинению Б.ПИНЧУКА находился в 2005 году под следствием.

И, обращаясь к журналистам, вице-премьер-министр сказал: «Так что агентство (Национальное агентство по проведению Евро-2012) будет благодарно всем, особенно СМИ за объективную оценку касательно стадиона».