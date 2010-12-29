В Киеве построят 1,7 тыс. квартир по программе “50 на 50”

Власть Киева в следующем году планирует построить 1,7 тыс. квартир для реализации по программе “50 на 50”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции председатель столичной городской государственной администрации Александр ПОПОВ.

“Что касается жилищного строительства - у нас очень амбициозные планы. Мы планируем в будущем году реализовать программу, которая в целом будет стоить 1 млрд. грн. Среди них, безусловно, будут и средства городского бюджета. Вся эта программа позволит построить 1 тыс. 700 квартир, которые будут предоставлены киевлянам, прежде всего представителям бюджетной сферы, за полцены. Это программа “50 на 50”, - сказал А.ПОПОВ.

По его словам, в 2011 году эта программа должна полноценно заработать.

Относительно предоставления квартир гражданам, пострадавшим от аферы группы компаний “Элита-Центр”, А.ПОПОВ сообщил, что первые квартиры им планируется передать уже в январе следующего года.

“Мы первый дом уже практически имеем на выходе, где первые квартиры будут переданы киевлянам, пострадавшим в афере “Элита-Центр”... Первые квартиры будут в январе переданы – это 25% строительства. Я думаю, это приблизительно 30-40 квартир, точно не помню”, - сказал председатель КГГА.

Он отметил, что проект по обеспечению пострадавших от аферы “Элита-Центр” жильем будет реализовываться на протяжении 2011-2013 годов.

В то же время А.ПОПОВ заметил, что общественные организации, которые представляют интересы пострадавших от аферы “Элита-Центр”, должны сами определить очередность получения жилья инвесторами.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря президент компании «Киевгорстрой» Михаил ГОЛИЦА заявил, что компания намерена в январе-феврале 2011 года ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Правды, 5, для пострадавших от деятельности группы компаний «Элита-Центр».

«Первый дом по проспекту Правды, 5, будет сдан в эксплуатацию в январе-феврале 2011 года. «Киевгорстрой» передаст 25% квартир в этом доме, как это предусмотрено договором, заказчику – КП «Киевское инвестиционное агентство», – сказал он.

Строительство жилого дома началось в первом квартале 2009 года.

Ранее «Киевгорстрой» планировал ввести в эксплуатацию жилой дом по ул. Правды, 5, до конца 2010 года.

По данным МВД, в результате строительной аферы «Элита-Центр», которая была раскрыта в феврале 2006 года в Киеве, пострадали 1 тыс. 760 человек. Всего у инвесторов мошенническим путем украдено более 100 млн. дол.