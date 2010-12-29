Градосовет Киева не согласен с проектом торгового центра на «Театральной»

Архитектурно-градостроительный совет Киева считает ошибочным и неуместным архитектурное и градостроительное решение проекта торгово-офисного центра (ТОЦ) по ул. Богдана Хмельницкого, 7 в Шевченковском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания Градосовета.

Проект разработан ООО «КС-Инжиниринг» по заказу ООО «Альянс-Центр».

Проект предусматривает строительство на пересечении ул. Пушкинская и Хмельницкого, над куполом станции метро «Театральная», 4-этажного торгово-офисного комплекса высотой 23,7 м и общей площадью 3 тыс. кв. м на земельном участке 0,08 га. Планируется, что на первых трех этажах здания из легких металлоконструкций будут располагаться торговые помещения, на 4-м этаже – офисные помещения.

По словам представителя проектировщика Олега ШВЕДОВА, решение о согласовании расположения объекта было принято Киевсоветом в 2002 году, земельный участок под застройку заказчик получил в аренду на 25 лет в 2003 году, а в 2004 году проект был одобрен Архитектурно-строительным советом Киева.

Он отметил, что на строительство есть все необходимые разрешения, заключения органов охраны памятников, комплексная экспертиза.

О.ШВЕДОВ добавил, что от расположенного сзади стройплощадки жилого дома, часть квартир которого переведена в нежилой фонд, расстояние до строящегося объекта составляет 6-11 метров.

В то же время члены Градосовета отметили, что такое расстояние в три раза меньше, чем необходимо, согласно строительным нормам.

В ходе обсуждения проекта архитектор Лариса СКОРИК предложила уменьшить объемы здания, снизив этажность до 3 этажей и освободив часть территории. По ее мнению, с архитектурной точки зрения – это «немощная вещь».

При этом большинство членов Градосовета выступили за то, чтобы полностью снести здание.

В свою очередь президент Национального союза архитекторов Украины Игорь ШПАРА сообщил, что намерен поставить вопрос перед союзом о вынесении недоверия архитектору Андрею ПАШЕНЬКО, который разрабатывал проект торгово-офисного центра (проектную документацию разрабатывало ООО «КС-Инжиниринг»), говоря также о высотных зданиях в центре Киева, которые проектировал архитектор.

Присутствующий на заседании Градосовета заместитель главы Киевской городской государственной администрации Михаил КУЧУК, курирующий сферу архитектуры и градостроительства, отметил, что полностью согласен с мнением членов Градосовета и сегодня доложит эту позицию главе КГГА Александру ПОПОВУ.

Как сообщал УНИАН, председатель Киевской горгосадминистрации Александр ПОПОВ намерен изучить конфликтную ситуацию со строительством у станции метро “Театральная”, но считает его законным.