В Украине за прошлые сутки был зарегистрирован 91 пожар

В Украине на протяжении прошлых суток был зарегистрирован 91 пожар, в том числе в жилищном секторе 61 пожар, на которых выявлены тела двух погибших.

Кроме этого, возникли 11 пожаров на транспорте, сообщает пресс-служба МЧС.

Огнем уничтожены 30 зданий, 10 единиц автотракторной техники и 9 тонн кормов.

Ориентировочные убытки от пожаров составляют 2 млн. 56 тыс. грн., из которых 668 тыс. грн., – прямые.