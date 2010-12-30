Проектом бюджета Киева для ЖКХ запланировано выделить почти 453 млн. грн.

Проектом бюджета столицы на 2011 год на потребности отрасли жилищно-коммунального хозяйства запланировано выделить почти 453 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместителя председателя КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

В то же время, по его словам, реформирование жилищно-коммунального хозяйства нуждается в более значительных расходах бюджета.

«К сожалению, в нынешних условиях бюджет города Киева не может одновременно решить все проблемы этой отрасли. Инженерная сеть города не обновлялась несколько десятилетий, поэтому за один год модернизировать систему невозможно. Мы изыскали максимум средств на эти потребности, и будем в дальнейшем проводить активный поиск инвесторов для этой отрасли», – отметил Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, за счет специального фонда бюджета Киева предусматриваются расходы на капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства, в том числе на погашение задолженности за выполненные в прошлые годы работы по капремонту жилищного фонда, внутриквартальных сетей, замены и модернизации лифтов, на общую сумму 205,2 млн. грн.

«Планируется, что за счет выделенных средств будет выполнено строительство и перекладка 14,4 км водопроводов, 7,9 км канализации. Кроме того, будет проводиться работа по реконструкции тепловых пунктов и оснащении жилищного фонда домовыми счетчиками тепла», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.