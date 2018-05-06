Новогодние праздники: аренда «домика в деревне» поднялась в 10 раз

Отметить новогодние праздники на лоне природы, в домике под Киевом – удовольствие не из дешевых. Ведь аренда коттеджей в этот урожайный для домовладельцев период растет в цене как на дрожжах: за сутки придется переплатить в 5 раз, за новогоднюю ночь – в 10 раз и выше.

Перспектива вкусить все прелести загородного празднования сегодня по карману немногим.

«Некоторые собственники в эти дни готовы сдавать свои дома в аренду, чтобы заработать двух-трех месячную арендную плату. Если за месяц дом стоит 1 тыс. долл., то так они берут ее за 2-3 дня в зависимости от дома», - говорит директор агентства недвижимости «Алекс-консалт» Олег Жук.

При этом далеко не все владельцы домов готовы сдавать свою недвижимость ввиду известных рисков: нетрудно представить, на что способна разгулявшаяся компания. Риэлторы говорят, что зачастую собственников приходится буквально «уговаривать» сдать свое жилье под Новый год.

Тем не менее, в более крупных агентствах по недвижимости отмечают высокий спрос на сезонную аренду.

«Предложение домов, изначально выставленных под сезонную аренду, не покрывает существующий спрос. Желающих праздновать Новый год вне дома/офиса огромное количество: максимальное число звонков в день с подобным запросом было зафиксировано нашими специалистами в декабре и составило 32», - говорят в компании RealDruzi.

По данным компании, в декабре в общей структуре сделок по аренде домов доля сезонной аренды занимала около 50%. А в небольших компаниях фиксируют не более десятка таких обращений. По оценкам экспертов, в этом году спрос на аренду домов на новогодние праздники в несколько раз ниже, по сравнению с прошлыми годами. Видимо, не желая экономить на новогоднем столе, киевляне стали скромнее при выборе места празднования. Те, кто все же решил отдохнуть от городской суеты, отдают предпочтение укомплектованным домам с инфраструктурой.

Корпоративы дороже семейного отдыха

Как правило, поиск домов начинается с ноября, а пик активности приходится на первую декаду декабря.

Специалисты отдела домов компании RealDruzi выделяют два типа запросов: аренда дома на срок от двух до семи дней, включая новогоднюю ночь, либо аренда дома на один-два дня, не включающих 31 декабря.

«Стоимость аренды в этих двух случаях отличается, даже когда речь идет об одном и том же доме. Когда говорится о сроке в один-два дня – это, как правило, дом под празднование корпоративного Нового года, и в роли заказчика выступает компания. Срок от трех до семи дней – это, как правило, дом под рождественский семейный отдых. Обычно, чем больше арендный срок, тем дешевле выходят сутки. Так же на посуточную арендную ставку влияет назначение, под которое будет использоваться дом: если это корпоратив, арендная ставка будет выше, чем в случае с семьей – таким образом, собственники домов страхуют себя от рисков», - поясняют в компании.

Все же, по сравнению с прошлыми годами, предпочтения киевлян изменились. Если раньше некоторые компании снимали для корпоративного празднования Нового года дом в Карпатах, то теперь - загородный дом бизнес-класса под Киевом.

Арендовать дома также рассматривают возможность те, кто раньше предпочитал праздновать в ресторанах, отелях, ночных клубах: чем больше количество людей, тем более выгодным вариантом при сопоставлении расходов становится дом. Вместе с тем, подавляющее большинство все же сократили свои расходы на развлечения и подыскивают способы отпраздновать новый год за умеренную плату.

Цены прогрессируют

В основном спросом пользуются дома в пределах 10-15 километров от Киева со всеми удобствами. К примеру, аренда дома общей площадью 300 кв.м в 10-15 км от Киева обойдется в 1 тыс. долл./сутки. Если к достоинствам дома добавляются сауна и бассейн, стоимость аренды повышается в два раза. При этом зачастую цены превышают качество.

Дом, который сдается за 7000 долл. в месяц, в декабре может стоить 1000 долл./сутки. При этом, новогодняя ночь в нем же обойдется в 3000 долл./сутки, новогодняя неделя – 5000 долл./сутки.

Стоимость аренды на праздники растет в зависимости от уровня дома (его арендной ставки в месяц), срока, на который сдается дом, количества человек и т.д. По данным специалистов RealDruzi, аренда дома на двое суток может составлять от 30% до 100% месячной арендной платы. В частности, для домов бизнес-класса - минимум 1500-2000 долл./двое суток.

О.Жук отмечает, что количество желающих снять квартиры в столице для новогодних гуляний в этом году уменьшилось. Встречающим праздники в Киеве также придется раскошелиться: сдающие квартиры посуточно повышают арендную плату на Новый год в полтора раза. Так, приличная 2-3-комнатная квартира в Киеве, в которой можно собраться компанией, обойдется в около 100 долл. в сутки. В обычное время такое жилье можно снять на 30-50% дешевле.

«Рынок посуточной аренды квартир достаточно гибкий. Если в гостиницах уровень наполняемости - 20-40%, в квартирах, которые сдаются посуточно - 90%. Как только рынок ужимается и спрос становится меньше, квартиры уходят с рынка и сдаются на длительный срок. Как только спрос вырастает, становится больше квартир», - пояснил директор АН «Алекс-консалт».

Дома для приезжих

Дома снимают в основном приезжие: жители регионов и других стран, в частности, россияне. Среди жителей столицы потока желающих отдохнуть за городом замечено не было: те, кто может позволить снять загородное жилье в такой ценовой категории, уезжает за границу.

Эксперты отмечают, что для аренды жилья на праздники люди в основном объединяются в группы: и семейные пары (3-4 семьи, реже – одна), и молодежь (10-12 человек), и компании для проведения корпоративных вечеринок (20-30 человек, реже 50-100 человек). При этом для одних арендаторов наиболее подходят дома в 10-15 километрах от столицы, а другие готовы рассматривать варианты и за пределами 100 км, если устраивают условия и стоимость.

Среди часто называемых требований риэлторы выделяют возможность организации барбекю, наличие большой гостиной и сауны. Вместе с тем некоторые арендаторы готовы рассматривать варианты, которые предлагаются в домах, расположенных в загородных гостиничных комплексах стоимостью в среднем 2000 долл. за новогоднюю ночь.

Зинаида Блок (УНИАН)