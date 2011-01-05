После повышения в столице тарифов на ЖКУ право на субсидии будут иметь до 70 тыс. семей - КГГА

В Киевской городской государственной администрации рассчитывают, что после повышения в городе тарифов на жилищно-коммунальные услуги за получением субсидий в соответствующие органы обратится в 1,5-2 раза больше семей, чем сегодня, - до 70 тыс. квартиросъемщиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его информации, на сегодняшний день в столице субсидии на оплату коммунальных услуг получают около 34 тыс. квартиросъемщиков.

«Мы ожидаем, что эта цифра может увеличиться в 1,5-2 раза, но справочно я могу сказать, что в 2000 году, когда впервые были повышены тарифы до экономически обоснованного уровня, и они были значительно повышены, за субсидиями обратилось 140 тыс. семей в Киеве. Сейчас этот показатель, думаем, и до половины не дотягивает», - сказал В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, столичная власть считает, что повышение тарифов происходит сейчас в «щадящем режиме».

В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что в городе введен упрощенный механизм оформления субсидий. При жилищных организациях будет работать более 100 филиалов органов социальной защиты, которые будут помогать гражданам оформлять субсидии. Он напомнил, что право на субсидии имеют все граждане, которые платят за жилищно-коммунальные услуги более 15% (для работающих граждан) или 10% (для нетрудящихся) совокупного семейного среднемесячного дохода.

Как сообщал УНИАН, с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата для киевлян повысится в среднем в 1,3 раза.